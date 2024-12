Protagonista do Corinthians: Yuri Alberto fecha 2024 como artilheiro do país e do Brasileirão

O ano de 2024 foi especial para Yuri Alberto. Com o gol anotado na vitória por 3 a 0 contra o Grêmio, o camisa 9 do Corinthians terminou a temporada como artilheiro do país e do Campeonato Brasileiro.

Yuri passou Pedro, do Flamengo, e chegou aos 31 gols marcados, se isolando na artilharia nacional em 2024. Com o tento na Arena do Grêmio, o atacante também manteve a primeira colocação no ranking do Campeonato Brasileiro, igualado com Alerrandro, do Vitória, que também foi às redes na última rodada.

Criticado no primeiro semestre pela Fiel Torcida, Yuri deu a volta por cima e terminou o ano com 15 gols e três assistências nos últimos 16 jogos. O destaque do camisa 9 é tanto, que a tendência é que o jogador recebe propostas na próxima janela de transferências para deixar o clube.