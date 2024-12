Polonesa Maja Chwalinska brilha no individual e conquista dobradinha no WTA de Florianópolis

Com o título, Chwalinska alcança a maior conquista de sua carreira, avançando para as 130 melhores do mundo, seu melhor desempenho no ranking feminino.

Maja Chwalinska, polonesa de 23 anos, completa a semana perfeita no Brasil com o título do WTA 125 de Florianópolis. Após a vitória, Maja recebeu o troféu Dompa, desenhado pelo artista plástico Jotape, que se tornou um ícone viral nas redes sociais desde a vitória de Ajla Tomljanovic. "Nunca é fácil especialmente pois joguei duplas essa semana, ontem terminei tarde (final), mas todas tiveram situação igual hoje (rodada dupla) então precisei focar nessa parte. Foi um grande desafio e estou feliz pelo esforço feito hoje. Estou muito feliz por poder levar esses dois gatinhos Dompas para casa", completou.