Mbappé comenta críticas e fala sobre investigação por estupro pela primeira vez: "Não me preocupa"

Neste domingo, Kylian Mbappé falou pela primeira vez sobre a investigação que ocorre na Suécia após ter sido acusado de estupro e agressão sexual em uma visita a Estocolmo, em outubro. Pego de surpresa com o caso, o craque francês mostrou tranquilidade e acredita em sua inocência.

"Me surpreendeu (a acusação). São coisas que acontecem e você não vê chegando. Não recebi nada, nem uma intimação. Eu li a mesma coisa que todo mundo. O governo sueco não me disse nada, por isso não me preocupa. É só uma falta de compreensão, porque nunca me senti preocupado. Sempre me mantive concentrado no meu trabalho. Se a justiça me convocar, simplesmente irei", afirmou o camisa 9 do Real Madrid em entrevista ao programa Clique, do Canal+ França.

Mbappé também deu mais detalhes de sua passagem por Estocolmo. O jogador estava de folga do clube espanhol após não ser convocado para a seleção francesa durante uma data Fifa em outubro. Ao voltar da capital da Suécia, o atacante foi surpreendido com a acusação e ainda trocava mensagens com a suposta vítima.