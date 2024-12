Manchester United anuncia a saída de diretor esportivo

A decisão pela saída de Dan Ashworth aconteceu após uma reunião com o CEO do United, Omar Berrada. O dirigente dispensado estava no cargo desde o mês de julho.

A situação no Campeonato Inglês é preocupante para o Manchester United. Após as contratações de atletas como Leny Yoro, Ugarte, De Ligt, Mazraoui e Zirkzee, o time ocupa a 13ª colocação da classificação, com 19 pontos.