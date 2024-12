Lando Norris vence em Abu Dhabi e garante título de construtores para a McLaren

A temporada de 2024 da Fórmula 1 oficialmente chegou ao fim. Na última corrida do ano, em Abu Dhabi, no circuito Yas Marina Circuit, Lando Norris liderou do começo ao fim, venceu a prova e garantiu o título de construtores para a McLaren.

A dupla da Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, fechou o pódio, ficando em segundo e terceiro, respectivamente. Lewis Hamilton e George Russel, ambos da Mercedes, vieram na sequência, em quarto e quinto. Inclusive, esta foi a última corrida do hexacampeão mundial pela escuderia alemã.

Com o título mundial de 2024 já garantido, Max Verstappen, da Red Bull, se chocou na largada e terminou a prova na sexta colocação. Pierre Gasly, da Alpine, Nico Hulkenberg, da Haas, Fernando Alonso, da Aston Martin, e Oscar Piastri, da McLaren, fecharam os 10 melhores.