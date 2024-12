Igor Paixão volta a brilhar em vitória do Feyenoord

O brasileiro Igor Paixão é um dos destaques da temporada 2024/25 do Campeonato Holandês. O ex-jogador do Coritiba demonstrou novamente neste sábado a sua qualidade com a camisa do Feyenoord, um dos clubes mais tradicionais do país.

Na vitória sobre o De Waalwijk por 3 a 2, Igor Paixão brilhou nas ações ofensivas: ele marcou 1 gol e deu 4 passes decisivos. Ainda por cima, ganhou 10 dos 13 duelos contra os adversários. Os dados são da SofaScore.