Gabigol marca na despedida, e Flamengo empata com Vitória pelo Brasileirão

O domingo foi marcado por emoção na despedida de Gabigol do Flamengo. Por sinal, o artilheiro deu adeus com um gol. Ele marcou no empate por 2 a 2 com o Vitória, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O ídolo foi ovacionado do começo ao fim.

Acompanhado da família, Gabigol foi homenageado antes de a bola rolar. Os troféus dos 13 títulos conquistados (duas Copas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Cariocas) foram expostos no Maracanã.

A torcida reverenciou o ídolo, pediu para ele ficar e fez um mosaico com a comemoração eternizada pelo atacante e levantou um bandeirão com momentos marcantes dele. As crianças também cercaram o ídolo na hora do Hino, em demonstração genuína do tamanho de Gabigol na história do Flamengo.