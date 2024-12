Fábio de Jesus Correia conquista o bicampeonato na 25ª Volta Internacional da Pampulha

No feminino, a primeira colocação ficou com a estreante Vivan Jerop, com o tempo de 1h06min34. A brasileira Kleidiane Jardim chegou logo em seguida, com 1h06min43. O pódio foi completado por Viola Kosgei (Quênia), Larissa Marcelle Quintão (Brasil) e Amanda Aparecida Oliveira (Brasil).

"Essa foi minha primeira vez aqui e gostei. O percurso é bom até o último quilômetro, quando aperta. Estou bem contente por ter vencido e, no ano que vem, pretendo voltar para defender meu título", afirmou a campeã queniana.

Kleidiane aprovou seu desempenho, embora tenha admitido desgaste na reta final da prova.