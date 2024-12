Escalação do São Paulo: Zubeldía aposta em esquema com 3 zagueiros e apenas 2 titulares contra o Botafogo

A escalação do São Paulo está definida para o duelo com o Botafogo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Luis Zubeldía decidiu apostar em um esquema com três zagueiros e mantendo apenas dois titulares absolutos no time: Alan Franco e Igor Vinícius.

As novidades ficam por conta do atacante Ryan Francisco e do meio-campista Lucas Ferreira, ambos do sub-20, que foram relacionados pela primeira vez para um jogo do time profissional e ficarão como opções no banco de reservas. Recentemente a dupla se sagrou campeã da Copa do Brasil da categoria, vencendo o Palmeiras na final.

A escalação do São Paulo completa conta com Jandrei; Ruan, Alan Franco e Sabino; Igor Vinícius, Santiago Longo, Marcos Antônio e Patryck; William Gomes, Nestor e André Silva.