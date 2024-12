Craque do Brasileirão, Luiz Henrique divide méritos e exalta sucesso do Botafogo

Luiz Henrique vive um momento especial na carreira. O atacante, de 23 anos, foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro e conquistou uma "dobradinha especial". Ele já havia sido eleito o craque da Copa Libertadores.

Neste domingo, o Botafogo venceu o São Paulo por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, e garantiu o título do Campeonato Brasileiro. Ainda no gramado, Luiz Henrique dividiu os méritos pelos prêmios individuais.

"Só agradecer. A felicidade está imensa de ganhar esses troféus aqui. Isso tudo é fruto do meu trabalho, da minha família, só agradecer a todo mundo, a essa equipe maravilhosa que encontrei esse ano, que me apoiou desde o início. Agora é desfrutar porque somos campeões brasileiros", declarou, à "Botafogo TV".