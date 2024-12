Com dois gols de Moisés, Fortaleza vence o Internacional com tranquilidade pelo Brasileiro

Neste domingo, o Fortaleza venceu o Internacional por 3 a 0, na Arena Castelão, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Moisés (2) e Tinga marcaram os gols da vitória.

Com o resultado, o Fortaleza termina o Brasileirão em quarto lugar, com 68 pontos, enquanto o Inter ficou uma posição abaixo, com 65.

Ambas as equipes já estavam classificadas para a fase de grupos da Libertadores de 2025.