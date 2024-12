Com dois de Vegetti, Vasco vence o Cuiabá fora de casa pela última rodada do Brasileiro

O Vasco se despediu de 2024 com uma vitória. Neste domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina venceu o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Vegetti, principal nome do time no ano, fez os dois gols do Gigante da Colina.

O clube carioca chegou a sonhar com vaga na Copa Libertadores, mas carimbou o passaporte para a Copa Sul-Americana, após um ano de altos e baixos - chegou à semifinal da Copa do Brasil.

Agora, o Vasco tem muito trabalho pela frente pensando em 2025. O Gigante da Colina, por exemplo, busca técnico para a próxima temporada. Além disso, quer definir a venda da Sociedade Anônima de Futebol (SAF).