Campinas derrota o Guarulhos em jogo da Superliga em Campo Grande

A Superliga Masculina de vôlei teve um momento importante com a realização do seu primeiro jogo na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mandante da partida, o Vedacit Vôlei Guarulhos perdeu para o Vôlei Renata. O confronto terminou em 3 sets a 0 para os campineiros, com parciais de 23/25, 16/25 e 20/25.

A partida disputada no Ginásio Guanandizão começou acirrada no primeiro set. Os flechas souberam bem administrar o contra-ataque e abriram 19 a 16 no placar. Com um pedido de tempo do técnico campineiro, a equipe visitante corrigiu os erros e virou o placar na pontuação final. Com vantagem no placar, o Vôlei Renata ganhou confiança e fechou o segundo set. No terceiro e último set, os flechas buscaram uma reação, empatando por 18 a 18, mas não obtiveram sucesso e os campineiros fecharam.