Bahia faz lição de casa, bate Atlético-GO e garante vaga na Libertadores

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 8 de dezembro de 2024 (Domingo)

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Gustavo Bauermann (SC)

Cartões amarelos: Atlético-GO: Gonzalo Freitas (aos 38? do 1º tempo); Bahia: Acevedo (aos 28? do 2º tempo) e Yago Felipe (aos 46? do 2º tempo)

Gols: Bahia: Thaciano (aos 40? do 1º tempo) e Luciano Rodríguez (aos 12? do 2º tempo)