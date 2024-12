Augusto Melo avalia ano do Corinthians e promete: "Não vamos medir esforços para manter o time forte"

O presidente Augusto Melo, logo após a vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Grêmio, avaliou o primeiro ano de sua gestão e prometeu que a diretoria vai fazer de tudo manter a equipe forte em 2025. O Timão terminou a atual temporada em alta, com nove vitórias seguidas no Brasileirão.

Na visão de Augusto, seu primeiro ano como presidente teve "erros e acertos". O dirigente valorizou o trabalho de reformulação feito pela diretoria e pediu para as "pessoas que se dizem corintianas" não atrapalharem o clube fora de campo.

"Sentimento de dever cumprido de certa forma, começamos o ano de forma difícil e terminamos com a nossa cara, com perspectiva de um 2025 muito melhor. Foi difícil equacionar nossos problemas, ainda temos alguns. Peço para esses caras que se dizem corintianos que parem com isso, que nos ajudem a tirar o clube dessa situação. Esperamos um 2025 muito melhor. Entre erros e acertos que tivemos, fomos criando experiência... Peguei uma conta que não era minha, mas corrigimos no decorrer do ano. O grupo é uma família, um time forte e a perspectiva é muito boa para 2025", disse Augusto Melo em zona mista.