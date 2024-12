Allan Oliveira é vice-campeão do ITF Sand Series Finals, torneio com as oito melhores duplas do ano

Allan Oliveira, número 12 do mundo no Beach Tênis, e o parceiro Leonardo Branco foram vice-campeões no ITF Sand Series Finals, na noite deste sábado. O torneio, que contou com as oito melhores parcerias do ano, foi disputado no ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

"Com certeza, esse torneio superou todas as expectativas, uma alegria e gratidão sem igual. Poder participar de uma competição como essa e chegar na final e encerrar a temporada dessa forma foi muito especial e muito importante para meu lado pessoal. Glorifico demais a Deus por ter essa oportunidade e me mostrar que ainda posso continuar em alto nível e principalmente ter muito a melhorar", disse Allan Oliveira.