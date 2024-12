Título, rebaixamento e mais: veja o que está em jogo na última rodada do Campeonato Brasileiro

Para a equipe carioca triunfar, basta um simples empate contra o São Paulo no Nilton Santos. Já o Palmeiras precisa vencer o Fluminense no Allianz Parque e torcer para o Tricolor Paulista, com equipe alternativa, bater o alvinegro.

Luta por Libertadores

De oito vagas disponibilizadas via Brasileirão, sete equipes estão garantidas na Copa Libertadores de 2025. Bahia e Cruzeiro brigam pelo último espaço reservado para a principal competição do continente.

O Bahia ocupa a oitava posição, com 50 pontos, e encara o já rebaixado Atlético-GO em Salvador. A Raposa vem logo atrás, com 49, e visita o Juventude. Para passar o Tricolor de Aço, a equipe do técnico Fernando Diniz precisa triunfar em Caxias do Sul e torcer para os comandados de Rogério Ceni tropeçarem contra o Dragão.

Sul-Americana

Apenas Vasco e Vitória possuem vagas garantidas na Sul-Americana de 2025. O Cruzeiro ainda pode se classificar para a Libertadores, e equipes como Grêmio (12º), Juventude (13º) e Atlético-MG (14º) precisam confirmar suas classificações no campo. Fluminense (15º) e Athletico-PR (16º) sonham com uma combinação de resultados favoráveis para disputar o torneio internacional em 2025.