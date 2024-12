São Paulo completa 16 anos do tri brasileiro podendo barrar feito do rival

O São Paulo completou neste sábado 16 anos do tricampeonato brasileiro, conquistado em 2008. Passada mais de uma década, o clube continua sendo o único do País a se sagrar campeão nacional três vezes consecutivas e tem a chance de evitar que o rival Palmeiras iguale o feito na rodada final deste Brasileirão.

No dia 7 de dezembro de 2008, o São Paulo venceu o Goiás por 1 a 0 no estádio Bezerrão, em Brasília, graças ao gol de Borges, fechando uma das épocas mais gloriosas de sua história.

Além de ter se tornado o primeiro clube do País a ser tricampeão nacional, o São Paulo, com o título brasileiro de 2008, conquistou o primeiro tricampeonato de sua história no futebol profissional, após bater na trave em algumas oportunidades no Paulistão e Libertadores.