Santos foi a equipe mais disciplinada da Série B do Campeonato Brasileiro

O jogador do Santos que mais recebeu amarelos foi João Schmidt, com oito, seguido por Diego Pituca, Escobar e Hayner, os três com seis.

Já os três expulsos foram Diego Pituca (vitória de 3 a 2 sobre o Mirassol), Rodrigo Ferreira (vitória de 1 a 0 sobre o Ceará) e Escobar (empate de 0 a 0 com o Amazonas).

O Peixe, porém, não foi o time que menos cometeu faltas. Com 432 infrações, os alvinegros ficaram apenas atrás do Mirassol, que somou 374.