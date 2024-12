Santos elimina Corinthians e avança à semifinal da Copinha feminina

O Santos está classificado para a semifinal da Copinha feminina. As Sereias da Vila venceram o Corinthians por 1 a 0 na noite deste sábado, no Canindé, pelas quartas de final do torneio.

O gol do Santos foi marcado aos 25 minutos de jogo, com Evelin Bonifácio. A atleta encobriu a goleira Rillary, levou a melhor contra a defesa corintiana e finalizou para o fundo das redes.