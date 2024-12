Quantos títulos Marcelo Teixeira tem pelo Santos? Veja lista após a Série B

Marcelo Teixeira adicionou mais um título para sua galeria na presidência do Santos. Em 2024, ele dirigiu o Peixe na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ser de menor expressão, o troféu é o sexto da carreira do mandatário no futebol masculino. Antes, ele se consagrou duas vezes vencedor do Campeonato Paulista (2006 e 2007), duas do Campeonato Brasileiro (2002 e 2004) e uma da Copa Paulista (2004).

O título mais simbólico foi o de 2002, que tirou o Alvinegro Praiano de uma fila de 18 anos. A Série B também marcou o fim de um incômodo jejum de oito anos, porém foi bem menos celebrado. O elenco, aliás, foi vaiado na entrega do caneco.