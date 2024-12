Manchester United x Nottingham Forest: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Premier League

Neste sábado, Manchester United e Nottingham Forest fazem duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. A partida está marcada para 14h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester.

O United vem de derrota na última rodada para o Arsenal, por 2 a 0, enquanto o Nottingham também perdeu em seu último jogo, de 3 a 0, para o Manchester City.