Juventude x Cruzeiro: veja as prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

Para este jogo, o Cruzeiro terá o retorno de sua dupla de volantes, já que Álvaro Barreal e Lucas Romero retornam de suspensão. Por outro lado, o zagueiro Zé Ivaldo e o lateral-esquerdo Marlon cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Lucas Villalba entra na zaga e Kaiki Bruno ocupa a lateral.

Se o Cruzeiro quer a Copa Libertadores, o Juventude, com a permanência garantida na elite do futebol nacional, com 45 pontos, planeja um lugar na próxima Copa Sul-Americana. Para isso, basta vencer seu jogo. O time está embalado pela vitória de 2 a 1 sobre o São Paulo no Morumbis, e o técnico Fábio Matias confia demais nesta possibilidade.

"Mostramos que somos um time de Série A, mas sabemos que podemos buscar algo a mais neste duelo contra o Cruzeiro e o nosso pensamento é coroar a nossa evolução com a vaga na Copa Sul-Americana", declarou.

Fábio Matias não quis antecipar a escalação que pretende mandar a campo no duelo contra o Cruzeiro. No entanto, como o time foi bem no meio de semana e não perdeu jogadores, deve ser o mesmo que venceu o São Paulo.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE X CRUZEIRO