Grêmio x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

Na tarde deste domingo, Grêmio e Corinthians se enfrentam em duelo válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio.

O time paulista vem muito embalado para o compromisso em Porto Alegre, com oito vitórias seguidas no Brasileiro, a maior sequência da história do clube na competição. Além disso, a equipe alcançou a sétima posição, com 53 pontos, e se garantiu na Copa Libertadores de 2025.Como o time já conquistou seu principal objetivo na liga nacional, o técnico Ramón Díaz pode poupar os atletas mais desgastados e dar minutagem para quem não vem atuando com frequência. Os desfalques confirmados do Corinthians são: Gustavo Henrique (suspenso), Félix Torres (lesão no músculo anterior da coxa direita), Palacios (artroscopia no joelho esquerdo) e Maycon (rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito).

Do outro lado, o Grêmio, atualmente em 12º, com 45 pontos somados, necessita apenas de um ponto para garantir uma vaga na Sul-Americana. A equipe gaúcha vem de quatro jogos sem derrota, sendo três empates e um triunfo.