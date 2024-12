Gabigol comenta passagem pelo Flamengo e relembra momentos: "Fomos felizes"

Neste domingo, Gabriel Barbosa fará sua despedida como jogador do Flamengo. Às 16h (de Brasília), o time carioca recebe o Vitória, pela última rodada do Brasileirão, no Maracanã. O camisa 99, em clima de despedida, comentou sua trajetória no clube da Gávea e relembrou momento especiais.

"Muitos títulos, fomos felizes. Acho que tudo que desejei e sonhei aconteceu, até mais do que isso. Então, muito feliz em ir embora com todos esses troféus, gols e todas essas histórias", começou Gabigol em vídeo divulgado pelo Flamengo, em suas redes sociais.

"Acho que é um ano (2019) histórico não só para mim, mas para o Flamengo e para o flamenguista. É um ano que vai ficar marcado na minha vida. Um ano especial com a taça da Libertadores e do Brasileiro, foi um time que jogou muito, além de ganhar, jogava muita bola. Acho que vai ser difícil encontrar outro time assim. Sempre que me lembro de 2019 é especial", complementou.