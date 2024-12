Fortaleza x Internacional: informações, onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Nosso próximo confronto será domingo, diante do Internacional, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro 2024.

O duelo é direto pela quarta colocação da tabela do torneio. Ambos os times possuem 65 pontos conquistados, mas o Internacional é o dono do posto por ter um saldo de gols superior ao do Fortaleza, quinto colocado.