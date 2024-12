Fluminense tem desempenho sofrível e precisa quebrar tabu no Allianz Parque

Se depender do desempenho do Fluminense no Allianz Parque é melhor seu torcedor ficar preocupado. O Tricolor enfrenta o Palmeiras neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio dos palmeirenses, onde jamais conseguiu vencer o rival. O confronto é pela última rodada do Campeonato Brasileiro e os cariocas precisam de um empate para não dependerem de nenhum outro resultado na luta contra o rebaixamento.

Até aqui o Fluminense enfrentou o Palmeiras dez vezes no Allianz Parque. Nunca conseguiu uma vitória. O máximo que obteve foi um empate, tendo terminado o confronto derrotado em nove ocasiões. Algo desesperador para quem planeja um bom resultado.

O primeiro jogo foi um 2 a 1 em 2015. O jogo foi válido pelo Brasileirão. Um ano depois o Tricolor foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis dentro do Allianz Parque, após perder de 2 a 1 para o time verde.