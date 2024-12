Escalação: São Paulo viaja ao Rio sem oito jogadores contra Botafogo

A escalação do São Paulo terá muitas novidades para o duelo deste domingo, com o Botafogo, às 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o elenco tricolor encerrou sua preparação para a partida que pode definir o título da competição e viajou ao Rio de Janeiro sem oito atletas.

Arboleda, Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas e Calleri foram preservados pela comissão técnica devido ao desgaste acumulado ao longo da temporada. Welington foi liberado, uma vez que já assinou contrato com o Southampton, da Inglaterra. Já o atacante Erick também será ausência para resolver questões particulares.

Além desse grupo, o São Paulo não terá Pablo Maia (transição após cirurgia na coxa esquerda), Jamal Lewis (trauma no tornozelo esquerdo), Liziero (dores no tornozelo direito), Galoppo (artroscopia no joelho esquerdo), Ferraresi (dores no joelho direito), Wellington Rato (tendinopatia no joelho direito) e Ferreira (edema na coxa esquerda).