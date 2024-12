Entenda o cenário dentro do Corinthians após a diretoria apresentar a previsão orçamentária de 2025

A diretoria do Corinthians enviou aos órgãos fiscalizadores do clube, nesta sexta-feira, a previsão orçamentária do ano de 2025. Agora, caberá ao Conselho de Orientação (Cori) e ao Conselho Deliberativo avaliarem os dados e as metas apresentadas pela gestão do presidente Augusto Melo.

O cenário, porém, é de incerteza. Isso porque integrantes do Cori alegam que Augusto demorou para enviar a previsão orçamentária e, portanto, não garantem que conseguirão avaliar os dados apresentados na próxima segunda-feira, data inicial estipulada.

O órgão pode alegar que não teve tempo hábil para avaliar, tirar dúvidas e dar o parecer sobre os números apresentados. A reunião no Conselho Deliberativo sempre ocorre depois da avaliação do Cori, que não tem poder de aprovar ou reprovar as contas, mas sim de emitir um diagnóstico.