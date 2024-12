Rival do Flu no Mundial, Dortmund empata e se distancia do G4 do Alemão

O Dortmund vira a chave e passa a focar no embate com o Barcelona, marcado para esta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. O Monchengladbach joga apenas no próximo sábado, contra o Holstein Kiel, pelo Campeonato Alemão.

Classificação e jogos Alemão

Como foi o jogo

Após um primeiro tempo sem gols, o Dortmund abriu o placar aos 19 minutos da etapa final. Gittens recebeu na esquerda de Schlotterbeck, partiu para cima da marcação na área, cortou para o pé direito e bateu no alt0. A bola ainda tocou no travessão antes de balançar as redes dos donos da casa.

No entanto, a animação do gol não durou muito tempo. Quatro minutos depois, Pascal Grob derrubou Kleindienst na grande área, e o árbitro marcou o pênalti com auxílio do VAR. Na cobrança, Stoger bateu forte no meio do gol e empatou o jogo para o Monchengladbach.

Apesar de ter sofrido o gol de empate, o Dortmund seguiu no ataque em busca do segundo tento. Aos 47 minutos, Guirassy aproveitou cruzamento da esquerda e, sozinho na área, cabeceou para a fora, desperdiçando uma grande chance para os visitantes.

Os donos da casa ficaram com um a menos aos 50 minutos, quando Cvancara recebeu vermelho direto após reclamar com o assistente pela marcação de uma falta para o Dortmund. A diferença numérica entre as equipes, contudo, não alterou o placar do jogo, que terminou empatado.