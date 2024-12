Destaque do Corinthians, Yuri fala sobre briga por artilharia no Brasileiro: "Estou muito tranquilo"

Além da artilharia do Brasileirão, Yuri pode se tornar o artilheiro do país na temporada neste domingo, contra o Grêmio. O atacante possui 30 gols no ano, empatado com o machucado Pedro, do Flamengo.

Em relação ao confronto diante do Tricolor Gaúcho, válido pela última rodada da liga nacional, Yuri destacou a importância de sair de Porto Alegre com um resultado positivo, mesmo com o time já classificado para a Copa Libertadores. Se levar a melhor contra o Grêmio, o Corinthians vai igualar a sequência de nove vitórias do Internacional de 2020 e do Atlético-MG de 2021.

"Graças a Deus conseguimos atingir os objetivos do grupo depois de muita entrega e força de todos. Sabemos da importância de uma vitória. Queremos quebrar mais um recorde. O clima é de muita felicidade, mas o jogo é muito importante para nós e vamos em busca dos três pontos", compartilhou o atacante.

Neste sábado, após uma ativação na academia e o aquecimento no gramado, o elenco realizou um trabalho tático sob o comando do técnico Ramón Díaz.

O Corinthians encara o Grêmio neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio.