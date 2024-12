Corinthians encerra preparação para enfrentar o Grêmio; veja provável escalação

Neste sábado, após uma ativação na academia e o aquecimento no gramado, o elenco realizou um trabalho tático sob o comando do técnico Ramón Díaz.

O Corinthians encara o Grêmio neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio. Embalado no Brasileirão, o Timão quer fechar a competição com nove vitórias seguidas, igualando os feitos do Internacional de 2020 e do Atlético-MG de 2021.