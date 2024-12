Clássico entre Everton e Liverpool é adiado devido às condições climáticas

O clássico entre Everton e Liverpool, que estava marcado para acontecer na manhã deste sábado, no Goodison Park, foi adiado. A decisão foi oficializada cerca de três horas antes do início do duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês, e uma nova data ainda não foi definida.

O adiamento ocorreu devido ao mau tempo intenso e aos ventos fortes causados pela tempestade Darragh. Em comunicado divulgado pela Premier League, foi informado que a decisão foi tomada após uma reunião com a presença das autoridades.

"Após uma reunião do Grupo Consultivo de Segurança no Goodison Park, com a presença de autoridades de ambos os clubes, bem como representantes da Polícia de Merseyside e do Conselho Municipal de Liverpool esta manhã, foi decidido que, devido ao risco à segurança na área local e ao alerta âmbar de vento forte, o jogo deve ser adiado por questões de segurança", foi escrito.