CBF apresenta Troféu Roberto Dinamite, que passará a ser dado ao artilheiro do Brasileirão

"O troféu é uma homenagem especial da CBF ao maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Roberto Dinamite escreveu o seu nome na história do nosso futebol e merece ser eternizado. Por isso, esse troféu será dado ao artilheiro de cada edição do Brasileiro a partir de agora", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Além do troféu, o artilheiro do Brasileirão também receberá R$ 100 mil e mais R$ 5 mil por cada gol que marcou durante o torneio. A cerimônia de entrega deve ser na próxima semana, no Rio de Janeiro.

Rafael Ribeiro/CBF

Nos anos em que mais de um jogador for o goleador máximo da competição, será distribuído um prêmio para cada, assim como a quantia em dinheiro.

No momento, Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrandro, do Vitória, estão empatados na primeira colocação, com 14 gols cada. Estêvão, do Palmeiras, também está na disputa, com 13. Caso os números não se alterem na última rodada, os dois primeiros receberão R$ 170 mil cada.