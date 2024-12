Botafogo x São Paulo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pel

O Botafogo chega a esta última rodada do Campeonato Brasileiro para enfrentar o São Paulo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.

A equipe carioca tem 76 pontos conquistados, três a mais que o Palmeiras, único que ainda lhe ameaça. Para deixar de dar a volta olímpica, apenas uma combinação é possível: perder para o São Paulo e o Palmeiras vencer o Fluminense na capital paulista.