Bayern vence o Heidenheim e amplia vantagem na liderança do Alemão

Após roubada de bola no campo de ataque, Michael Olise deixou para Jamal Musiala, que invadiu a área e bateu no cantinho para deixar o Bayern de Munique em vantagem, aos dez minutos.

Aos 38, Leon Goretzka recebeu de Leroy Sané na entrada da área e bateu firme. A bola desviou no meio do caminho e matou o goleiro Daniel Peretz. Logo na sequência, depois de boa jogada de Leo Scienza pela ponta direita, Niklas Dorsch apareceu sozinho, bateu de primeira e marcou o segundo do Heidenheim, aos 39.

Já nos acréscimos do segundo tempo, Musiala recebeu lindo lançamento de Raphael Guerreiro e saiu na cara do gol. O alemão teve somente o trabalho de tirar do goleiro para marcar seu segundo na partida e o quarto do Bayern de Munique, aos 46 minutos.

Confira outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado

Holstein Kiel 0 x 2 Leipzig



Bochum 0 x 1 Werder Bremen