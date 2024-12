No reencontro com Vitor Roque, Barça sofre empate no fim contra o Betis

Com o resultado, o Barcelona segue na liderança do Espanhol, agora com 38 pontos conquistados, cinco a mais que o Real Madrid, que tem duas partidas a menos. Já o time de Sevilha chegou aos 21 pontos, aparecendo na 11ª posição da tabela.

Classificação e jogos La Liga

As duas equipes voltam a campo em compromissos continentais. O Real Betis volta a campo na próxima quinta-feira, quando visitará o Petroclub pela Liga Conferência. O Barcelona, por sua vez, visita o Borussia Dortmund na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Como foi o jogo

Lewandowski abriu o placar para o Barcelona aos 39 minutos da primeira etapa. A equipe fez boa jogada pela direita, e Koundé cruzou com perfeição para o goleador polonês, que apareceu dentro da área sem marcação e só precisou completar para o gol.

A reação do Real Betis veio aos 23 minutos do segundo tempo, quando Vitor Roque foi lançado para o ataque, invadiu a área e foi derrubado por De Jong. Após revisão no VAR, o árbitro assinalou a penalidade, que foi convertida por Lo Celso.

Aos 36 minutos, o Barcelona retomou a vantagem no placar. Pela direita, Lamine Yamal balançou sobre a marcação e enfiou grande bola para Ferran Torres no meio da área. O camisa 7 apareceu sozinho e finalizou para as redes.