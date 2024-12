Vasco se reapresenta e abre preparação para último jogo da temporada contra o Cuiabá

????

Sexta-feira de trabalho no CT Moacyr Barbosa com foco na rodada derradeira do Brasileirão!

?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/XBQCzmPx1r

? Vasco da Gama (@VascodaGama) December 6, 2024

O interino Felipe, assim, deve manter o 11 inicial que começou a partida contra o Atlético-MG, com exceção dos laterais. A tendência é que Puma Rodríguez e Leandrinho sejam os substitutos de Paulo Henrique e Piton, respectivamente.