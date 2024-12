Thiago Silva mostra confiança para jogo contra o Palmeiras, mas admite dificuldade em jogar no sintético

Nesta quinta-feira, o Fluminense, apesar de ter vencido o Cuiabá no Maracanã, não eliminou as chances de rebaixamento. O time, que terminou a 37ª rodada em 15º, com 43 pontos, terá que buscar um empate contra o Palmeiras, dentro do Allianz Parque, para se garantir matematicamente na Série A de 2025.

O zagueiro e capitão Thiago Silva falou sobre o duelo contra o time paulista na última rodada. Para ele, a motivação do Fluminense para o jogo não muda, mesmo contra um Palmeiras tendo que vencer para tentar ser campeão.

"Acho que não muda nossa motivação para esse jogo, independente se o Palmeiras está brigando pelo título ou não. Nosso problema é defender as cores do Fluminense, vamos para lá com o intuito de pontuar, já que só assim não dependeremos de nenhum outro resultado, e vamos ver o que está nos planos de Deus", disse.