Prestes a enfrentar o Barcelona, Vitor Roque recebe elogios de Deco: "Fazendo o que planejamos para ele"

Na véspera do jogo entre Real Betis e Barcelona, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, Vitor Roque, jogador do Barça emprestado ao Betis, virou pauta do confronto. Deco, diretor de futebol do clube catalão, elogiou o rendimento que o atacante vem apresentando.

"(Vitor Roque) Está adaptado, fazendo gols. O Betis é um time que fez boas partidas, oscilou um pouco, mas é uma grande equipe. Vitor está ajudando, trabalhando bem e está fazendo o que tínhamos planejado para ele, que era ter tempo de jogo. Está indo bem", afirmou o dirigente.