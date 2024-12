Multa milionária e contrato até 2029: conheça Kauã, aposta do Corinthians para a Copinha

O atleta se prepara para fazer uma ótima campanha na Copinha e iniciar com o pé direito sua jornada na categoria sub-20. Em alta, jogador chegou a treinar com a equipe profissional ao longo de 2024.

Kauã está no Corinthians desde 2019 e iniciou a trajetória no clube no futsal. Com bom desepenho, o jovem foi consquistando seu espaço no gramado.

O Timãozinho está no grupo 27 da Copinha, ao lado de Santo André, Rio Branco-AC e Gazin Porto Velho-RO. A sede será Santo André, no ABC Paulista.