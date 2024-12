Lionel Messi é eleito o melhor jogador da temporada na MLS

A equipe terminou a temporada com a melhor campanha da história, com 74 pontos conquistados, e conquistou o título da Supporters' Shield, entregue para o time que termina na primeira posição. No entanto, o Inter Miami caiu na primeira rodada dos playoffs.

Introducing the 2024 Landon Donovan @MLS Most Valuable Player - Leo Messi ? Inspirando a la @InterMiamiAcad dentro y fuera de la cancha ? pic.twitter.com/UQGnCb41Ht

? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2024

Lionel Messi venceu o prêmio com 38,43% dos votos. O argentino superou Cucho Hernández (Columbus Crew), com 33,70% dos votos, o brasileiro Evander (Portland Timber), com 9,24%, Christian Benteke (DC United), com 7,10%, e seu companheiro de time Luis Suárez, que terminou com 2,17% dos votos.

O Inter Miami ganhou uma vaga para disputar o Mundial de Clubes de 2025 como representante do país sede. A equipe vai disputar o grupo A, com Palmeiras, Porto e Al-Ahly, do Egito.