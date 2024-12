Jogadores do Corinthians se reapresentam após vitória contra o Bahia e passam por bateria de exames

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira, dois dias depois da vitória por 3 a 0 contra o Bahia. Além das atividades no gramado, os jogadores realizaram uma bateria de testes cardiológicos, dermatológicos, oftalmo e otorrino, e cognitivos já visando a temporada de 2025.

Os atletas do Corinthians iniciaram a preparação para o jogo contra o Grêmio, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Não está descartada a chance do técnico Ramón Díaz utilizar uma equipe alternativa, já que o Timão tem classificação assegurada para a Copa Libertadores.

O elenco iniciou o dia com trabalho de força na academia e depois realizou aquecimento no gramado. Em seguida, os atletas realizaram exercício técnico de troca de passes com movimentações e finalizações.