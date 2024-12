Inter de Milão derrota o Parma e alcança sequência invicta de nove jogos pelo Italiano

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebeu o Parma no San Siro, venceu por 3 a 1 e completou nove partidas sem derrota na competição. Dimarco, Barella e Thuram balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Darmian (contra) descontou para os visitantes.

Com o triunfo, a Inter de Milão chegou aos 32 pontos, na terceira colocação da tabela, e aumentou sua sequência invicta para nove partidas, das quais venceu seis e empatou três. Por outro lado, o Parma permaneceu com 15 somados, na 12ª posição.

A Inter de Milão volta aos gramados na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília), quando visita o Bayer Leverkusen, na BayArena, pela sexta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. No domingo, às 11h, o Parma recebe o Verona, no Estádio Ennio Tardini, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano.