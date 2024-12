Giro: Líder, PSG apenas empata com Auxerre fora de casa pelo Campeonato Francês

Por sua vez, o Auxerre, no dia próximo dia 14, recebe o Lens, às 15h, Stade de l'Abbé Deschamps, também pela 15ª rodada do campeonato nacional.

O Paris Saint-Germain dominou as estatístcas do confronto, entretanto, não balançou as redes. Visitante, a equipe finalizou 20 vezes (nove no alvo), contra apenas seis (dois no alvo) chutes do adversário. No último minuto do jogo, aos 45+4? do segundo tempo, León, goleiro do Auxerre, fez duas ótimas defesas contra Kolo Muani e Doue.

Outros resultados desta sexta pelo Francês:



Lille 3 x 1 Brest

Stuttgart vence Union Berlin e se aproxima do G4 do Campeonato Alemão

Nesta sexta-feira, pela abertura da 13ª rodada do Campeonato Alemão, o Stuttgart recebeu o Union Berlin e venceu por 3 a 2, na MHPArena. Os mandantes saíram com um 2 a 0 em desvantagem, mas, com gols de Nick Woltemade (2) e Karazon, conseguiram a virada. Do outro lado, Danilho Doekhi e Robert Skov deixaram para os visitantes.