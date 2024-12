Gabigol vira embaixador de empresa que detém naming rights da Vila e patrocina Santos

Nesta sexta-feira, Gabigol foi anunciado como embaixador do Viva Sorte, patrocinador do Santos e dono do naming rights da Vila Belmiro, estádio do clube paulista.

O anúncio foi divulgado nas redes sociais da empresa de capitalização e compartilhado pelo atacante, que está de saída do Flamengo.

"Agora é oficial, Gabigol é o novo embaixador do Viva Sorte. Estamos muito felizes com essa nova parceira que se inicia", escreveram, seguido de um vídeo.