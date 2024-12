Fluminense não sofreu gols em mais da metade dos jogos com Thiago Silva em campo pelo Brasileiro

? 18.2 finalizações p/ sofrer gol (!)



? 9 jogos sem sofrer gols (!) pic.twitter.com/Znhkccjtdc

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 6, 2024

Com a vitória sobre o Cuiabá, com gol de Kevin Serna, o Fluminense pulou para a 15ª posição, com 43 pontos, dois a mais que o RB Bragantino, primeiro time dentro do Z4.

O Fluminense volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Palmeiras, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O Verdão é o vice-líder da competição, com 73 pontos conquistados.

Para escapar do rebaixamento sem depender de outros resultados, o Tricolor das Laranjeiras precisa apenas de um empate na última rodada.