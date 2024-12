Cruzeiro lança uniforme de treino para a temporada de 2025

Nesta sexta-feira, o Cruzeiro divulgou seu uniforme de treino para a temporada de 2025, em parceria com a Adidas.

A camisa, predominantemente na cor azul claro, leva a imagem da Raposa, em vez do tradicional escudo do clube ou as estrelas soltas. Por sua vez, a jaqueta e calça apresentam um tom de azul mais escuro.