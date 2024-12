Com vínculo desde 1996, Nike e CBF renovam contrato até 2038

Nesta sexta-feira, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a renovação de contrato com a Nike, fornecedora de materias esportivos, até 2038. A relação entre as partes iniciou-se em 1996, e a empresa seguirá vestindo todas as Seleções Brasileiras masculinas e femininas, incluindo as equipes de base, olímpica, de beach soccer e futsal.

Dito pela CBF como "o maior (patrocínio) da história do futebol mundial", o vínculo com a Nike, pela primeira vez na história, vai dar direito aos royalties da venda das camisas da Seleção Brasileira para a entidade.

"Esse contrato mostra a força do futebol brasileiro. A CBF está entusiasmada em renovar sua parceria com a Nike, uma marca que compartilha nossos valores e paixão pelo futebol", afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. "É uma das mais duradouras e bem-sucedidas parcerias no futebol no mundo e, juntos, seguiremos celebrando o brilho do futebol brasileiro e honrando o legado do Jogo Bonito", complementou.