Com trabalho técnico-tático, Grêmio realiza penúltimos ajustes de olho no Corinthians

O Grêmio deu continuidade à preparação para o duelo contra o Corinthians nesta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho. O técnico Renato Gaúcho comandou trabalho técnico-tático e ajustou os penúltimos detalhes para o confronto.

Antes da atividade, os jogadores realizaram aquecimento no gramado e um treinamento físico voltado para a agilidade, coordenado pela preparação física. Para o treino técnico-tático, o treinador gremista dividiu o elenco em diversos grupos. As equipes se enfrentaram em espaço reduzido, com limite de três toques na bola. O objetivo era finalizar as jogadas de primeira em três pequenos arcos espalhados pelas extremidades do campo.

Posteriormente, Renato manteve a mesma ideia da etapa anterior, alterando apenas os arcos, que passaram a ter tamanho normal, e adicionando os goleiros no exercício. O técnico também aumentou o tamanho do espaço para as finalizações.